Mourinho, gesto 'Special': chiama Castori dopo il malore della moglie

Uno gesto ‘Special’, proprio come lui. A tre giorni dalla sfida tra la sua Roma e la Salernitana, José Mourinho ha telefonato il suo avversario Fabrizio Castori, allenatore dei campani per avere notizie sulle condizioni della moglie Paola, colpita da un malore durante la sfida valida per il secondo turno di Serie A e vinta dai giallorossi per 4-0.

Al termine del match, Castori non si è presentato in conferenza stampa per correre all’ospedale, dove era stata subito trasportata la moglie. A presentarsi davanti ai microfoni era stato il suo vice Riccardo Bocchini, che ha provato a spiegare i motivi dell’assenza dell’allenatore della Salernitana.

Dopo aver saputo la notizia, la Roma si è subito attorno alla famiglia Castori, con José Mourinho in prima linea. Lo ‘Special One’ ha chiamato il suo avversario in campo per sincerarsi delle condizioni della moglie e fare un grosso in bocca al lupo e gli auguri di pronta guarigione. Un gesto che Fabrizio Castori e la sua famiglia avranno sicuramente apprezzato.

Niente di grave per la signora Paola. La moglie di Castori resterà in osservazione fino a giovedì all’opedale ‘Ruggi’ di Salerno, per poi – salvo imprevisti – essere dimessa.

OMNISPORT | 01-09-2021 18:28