Mourinho, gioia e gaffe: "Il terremoto? Siamo stati noi"

18-12-2021 17:43

La Roma domina in casa dell’Atalanta e esalta José Mourinho.

Il tecnico portoghese festeggia il netto 4-1 del Gewiss Stadium elogiando la prestazione della squadra ai microfoni di ‘Dazn’:

“Abbiamo mostrato uno spirito fantastico. Sapevamo che non potevamo avere il controllo totale del match contro l’Atalanta, ma la squadra è stata forte sotto tutti i punti di vista. L’Atalanta è una squadra che prende tanti rischi se sta sotto, noi siamo stati bravi a interpretarli. Dobbiamo recuperare gli infortunati, però questa partita porta mentalità. Sono contento di come abbiamo saputo soffrire, difendendo e facendo contropiede”.

Il tecnico portoghese si rende poi protagonista di una gaffe involontaria, scherzando sul forte terremoto che ha colpito Bergamo e la Lombardia in mattinata: “Prima della partita ho scherzato con la squadra dicendo ai ragazzi che non avevo sentito il terremoto, ma che dovevamo esserlo noi. È andata così”.

Complimenti d’uopo per Nicolò Zaniolo, tornato al gol in Serie A dopo un anno e mezzo: “Mi è piaciuto il gol, ma mi è piaciuta soprattutto la stabilità emozionale di Nicolò, essendo riuscito a gestirsi nonostante l’ammonizione”

Mourinho, che non ha risparmiato un elogio alla “sua” Inter, ha poi scherzato sulla prima, sospirata vittoria contro una grande: “L’Inter è di un livello superiore per tutti, ma ora posso dirvi che, dopo che sono passati 19 mesi che non si batteva una big, ora sono 20 minuti che non si batte una big”.

Infine sull’arbitraggio, contestato da Gasperini: “L’arbitro è stato bravissimo, in questo tipo di partite dove c’è aggressività e tanti duelli individuali non ha avuto pressione, ha avuto un grande livello di esperienza”.

OMNISPORT