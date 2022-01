Mourinho, i tifosi del Milan ringraziano lo Special One: "Bravissimo"

07-01-2022 10:02

La Roma fa zero su sei (punti disponibili) contro un Milan decimato dalle assenze ed è costretta a leccarsi le ferite, con la necessità di dimenticare subito il ko di San Siro in vista del secondo big match in tre giorni, dato che domenica all’Olimpico sbarca la Juventus reduce dal pareggio 1-1 contro un Napoli in totale emergenza.

Milan, la rivelazione choc di Mourinho

Nel day after, a far discutere sono ancora le dichiarazioni choc di José Mourinho al termine della gara circa un interessamento del Milan, rigettato in tempo zero dallo Special One. Il tecnico portoghese ha, infatti, rivelato:

Tre anni fa la proprietà del Milan mi voleva a Milano, ci ho riflettuto per tre giorni, poi ho deciso che sarebbe stato un no e sono contento di aver preso quella decisione. Sono un professionista, ma esiste spazio per avere delle passioni come l’antagonismo. Ora sono appassionato della Roma, darò tutto alla Roma. Tornando indietro, dopo quello che è successo oggi con il pubblico di San Siro, sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Loro sono venuti da me, ma ho detto loro di tornare a casa, che non sarei andato.

Milan, i tifosi rispondono a Mourinho

Considerando anche le rivelazioni della vigilia circa “l’impossibilità di allenare determinate squadre“, le nuove dichiarazioni del tecnico portoghese scatenano l’ennesimo putiferio sui social, con i tifosi del Milan che non mancano di rispondere a tono. C’è chi si gode Pioli: “La considerazione calcistica della mattina è che anche dopo il recente rinnovo con aumento, Pioli costa al suo club meno della metà di Mourinho. Buona giornata”, “Bravissimo Mourinho che non hai acconsentito, altrimenti oggi non so se il Milan navigava nelle alte sfere della classifica”.

Ma i commenti sono veramente tanti. Un altro tifoso scrive: “A mio parere era meglio se la risparmiava, è una pessima caduta di stile” e ancora: “Visto il livello di questa Roma direi che c’è solo da dirgli grazie” e poi: “A Mourinho non rimane altro che fare qualche marchetta al popolo interista. Poverino meno male ha detto NO al Milan, al Milan solo persone serie e professionali, NO clown allowed“, “Mourinho grazie per non essere mai venuto al Milan . Ci sembra stai facendo molto beni lì dove sei. Personaggio sopravalutato. Solo casino, espulsioni e tensioni”.

