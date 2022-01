Il Milan decimato strapazza la Roma, i tifosi esaltano due beniamini

06-01-2022 20:34

Dalla preoccupazione all’estasi in novanta minuti. I tifosi del Milan si godono la prima uscita del 2022 dei loro beniamini, che strapazzano la Roma e accorciano la distanza dall‘Inter capolista. Lo scudetto non può essere un’utopia per una squadra del genere, capace di esaltarsi anche in condizioni di oggettiva difficoltà. Questo, almeno, il pensiero dei tifosi milanisti sui social, che ora sognano apertamente il tricolore.

Milan-Roma: si gioca nonostante i positivi

Anche il Milan infatti ha dovuto fare i conti prima della gara con l’emergenza Covid. Tre i positivi a meno di 24 ore dal match, ma dall’Asl nessun intervento. Tra i tifosi serpeggia il malumore. Nuccio se la prende con lo Special One: “Ascoltando Mourinho oggi la partita non è falsata con l’assenza di tre positivi, voglio vedere se mancavano a lui tre uomini senza contare Kessie e Bennacer cosa avrebbe detto”. Pino tuona: “Campionato assolutamente falsato”. E Nello polemizza: “L‘Inter l’anno scorso con tre raffreddati senza Covid non giocò, noi sempre i più fessi”.

Milan, partenza sprint: ma la Roma reagisce

Nonostante l’emergenza, la partenza dei rossoneri è folgorante. “Bel Milan...nonostante le assenze…praticamente non hanno visto mai la palla…ma non si può sempre prendere gol da calcio d’angolo”, sintetizza Gerardo. Gino Giusy attacca l’arbitro Chiffi: “Manca un rigore al Milan, due gialli e un rosso per la Roma“. Raga Burraco invece punta l’indice su alcuni giocatori sotto tono: “Siamo senza difesa e con Diaz e Krunic orribili”. Marco concorda su Krunic: “Partita riaperta grazie alla sua palla banalissima persa a metà campo. Inguardabile, giochiamo sempre in dieci”.

Milan-Roma, Leao entra e chiude la partita

In avvio di ripresa i rossoneri soffrono, poi entra Leao e la gara sterza. Il portoghese firma anche il gol che chiude i giochi e si prende la scena sui social. “Si scrive Leao, si legge devastante”, gongola Mariano. “Leao porta a spasso tutta la difesa della Roma“, sottolinea Tonys. Marsquare invece pone l’accento sulla prestazione di un centrocampista: “Poi con calma parliamo della partita di Sandro Tonali“. E Vin_lu71c stigmatizza l’atteggiamento dei tifosi della Roma: “Nessuno si indigna per i cori razzisti provenienti dal settore ospiti?”.

