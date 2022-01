Milan, sospiro di sollievo per i tifosi dopo le parole di Mourinho

05-01-2022 20:32

Intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione del prossimo impegno della Roma, in vista di Milan-Roma, José Mourinho non perde occasione per far discutere. Lo Special One scatena un putiferio sul web rivelando la sua intenzione di non poter mai allenare alcune particolari squadre, come Lazio e Milan.

La scelta di Mourinho su Lazio e Milan

Il tecnico portoghese spiega:

Allenare altri club? Siamo professionisti e qualche volta dire che non puoi allenare un altro club è dura. È un rischio. Però, ci sono dei club a cui tu puoi dire di no… e non lo fai per mancanza di rispetto, ma per rispetto verso la squadra che hai allenato in passato. Per dirti dopo il 2010 non è stata la Roma la prima squadra italiana con cui ho parlato. La Roma potevo accettarla, l’altra no. Non è mancanza di rispetto, ma non potrò mai allenare la Lazio. E sicuramente loro pensano lo stesso di me. Sono cose all’interno del rispetto professionale, mai nella mancanza di rispetto dell’altro avversario. Per esempio non ho mai avuto problemi con il Milan, magari una battuta, ma niente di speciale, però ci sono club che non puoi allenare.

Mourinho, la reazione dei tifosi sui social

Sui social, i tifosi del Milan non mancano di commentare e snobbare Mourinho. C’è chi scrive: “Se il Milan gli offre 10 milioni annui viene strisciando altroché”, e ancora: “Ma chi ti vuole“. Un altro tifoso rivela: “Ce ne faremo una ragione”, oppure: “Neanche il Milan ti vuole”, “Dopo le 6 pere prese dai falegnami del Bodo/Glimt stai bene dove sei bollito”.

I commenti sono una mezza infinità. Un altro tifoso scrive: “Ma chi lo ha mai cercato è bollito gli abbiamo pure alzato una Supercoppa europea in faccia”, “Stanotte non ci dormo”, “Menomale“, “E sotto un grande, enorme, sentito…Chissenefrega!”, “Ogni tanto una buona notizia“, “Speriamo che non cambi idea”, “E chi lo vuole Bollitinho“.

SPORTEVAI