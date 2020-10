Mughini avvilito: Firmo per arrivare ai quarti

Doveva essere, nelle speranze dei tifosi della Juve, la gara della rinascita: riprendersi titoli e onori contro uno dei club più prestigiosi al mondo ma Juve-Barcellona ha finito col certificare lo stato di crisi di una squadra alla ricerca di una sua identità che in campionato sul campo non ha più vinto dopo la prima di campionato e che in Europa ora rischia grosso non tanto per la classifica attuale quanto per le prospettive. Fin quando basteranno le assenze, quella di Ronaldo su tutte, a giustificare questi risultati?

Mughini parla di cialtronata per gol valido di Morata

Tra coloro che stanno perdendo sempre più fiducia c’è Giampiero Mughini. Lo scrittore, juventino accanito, si sfoga con una lettera a Dagospia in cui parla di serata tristissima e non cerca neanche l’alibi dei gol annullati a Morata per fuorigioco “di cui l’ultimo una vera cialtronata perché il polpaccio sinistro di Morata ballonzolava oltre la linea difensiva dei blaugrana”.

Mughini riconosce la superiorità del Barca

Per Mughini il Barcellona è stato sempre superiore, aveva giocatori davanti che con la palla fanno quello che vogliono (“due o tre volte che potevano mettere la palla dentro non ci sono riusciti per strafottenza”) e l’amarezza deriva dal fatto che una Juve a trazione anteriore che più non si può non è mai stata capace di pungere: “Chiesa, Dybala, Kulusevski una giocata ad aggredire non l’hanno fatta mai, non una. Mai. Mai”.

Dopo aver elogiato Szczesny (“meno male che in porta abbiamo un gran portiere polacco. E’ andata così, non c’è niente da fare”) Mughini arriva alla triste conclusione finale

.”E beninteso che non tutte le squadre avversarie valgono il Barcellona. Per quello che ho visto ci metterei la firma se arrivassimo ai quarti di finale della Champions. La firma”.

SPORTEVAI | 29-10-2020 08:46