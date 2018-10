Mughini: Cori anti-Napoli? Cialtroni e bastardi

Senza peli sulla lingua, come sempre. Giampiero Mughini, ospite su Italia 1 di Tiki Taka, ha preso nettamente le distanze dagli ultrà che sabato, durante Juventus-Napoli, hanno insultato i partenopei con cori discriminatori (“Vesuvio lavali col fuoco” e altre amenità): “Sono dei cialtroni. Io mi sento offeso a essere associato a persone del genere. I tifosi della Juventus sono persone per bene, riconoscono di ciascuno il proprio valore, ma questi sono bastardi e cialtroni. Non dite “tifosi della Juve” perché io e i tifosi veri non siamo così”.

Da grande tifoso bianconero Mughini ha commentato anche il tema caldissimo del divorzio da Marotta: “Se me l’aspettavo? Da uno a diecimila… zero. E devo dire in tutta franchezza che quel sabato 29 settembre nella mia memoria, nella mia sensibilità, resterà piuttosto come il giorno del concedo di Marotta, che come il giorno della vittoria sull’ottimo Napoli. Negare che Marotta sia stato certamente uno dei 2-3 artefici della stagione dei sette Scudetti… non lo so io… Pirlo gratis, Pogba gratis… Parlo come se la figura di Marotta fosse imprescindibile? Non ho detto questo, ho detto che se ne va un pezzo importante del cuore, del cuore di questa società, di questa straordinaria resurrezione, perchè bisogna dire da dove eravamo partiti, dall’infamia di Calciopoli, dall’infamia di Calciopoli, non o se lo devo ripetere”.

C’è spazio anche per un elogio extra su un calciatore della Juve: “Sento che tutti parlano di Ronaldo ma come mai nessuno dice niente di Cancelo? Lui arriva dall’Inter perché non avevano i soldi per pagarlo, riuscirono a prendere da noi Ibrahimovic perchè noi stavamo fallendo ma di che parliamo? L’Inter l’anno scorso ha speso 180 milioni di euro, tutto compreso”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 02-10-2018 09:40