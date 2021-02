Mughini: Pirlo ha fatto benissimo ma avete visto che faccia?

Dopo la partita di campionato era totalmente rassegnato e convinto che quest’anno poco o nulla ci sarebbe stato da fare per la sua Juventus ma Giampiero Mughini ha ripreso colore e ottimismo dopo la vittoria di ieri nell’andata delle semifinali di coppa Italia contro l’Inter a San Siro. Se fino a poco fa il giornalista-scrittore, accanito tifoso bianconero, non avrebbe scommesso un euro su un campionato da protagonista della sua squadra del cuore, adesso le cose sono cambiate.

Per Mughini la Juve le assenze le aveva in campionato

Con una lettera aperta a Dagospia Mughini ricorda le due assenze pesanti dell’Inter (ma sottolinea che in campionato alla Juve mancavano Cuadrado e de Ligt), applaude il bel gol in avvio di Lautaro e ringrazia per i regali dell’Inter che hanno spianato la rimonta alla squadra di Pirlo.

Poi Mughini commenta la ripresa: “Nel secondo tempo è lotta lotta lotta. Loro tengono la palla, organizzano gli attacchi, hanno lì davanti quel Sanchez il cui baricentro basso gli permette degli scatti rapidi e violenti contro i quali Demiral e De Ligt devono spremere il meglio di sé stessi. Molto agone, scontri a uomo furibondi, nervi di tutti a fior di pelle, un arbitro che lascia giocare fedele al motto che il football non è uno sport per signorine.

Resta il 2-1 che dimostra come la Juve stia ritrovando pezzo a pezzo il meglio di sé. Indimenticabile la faccia di Ronaldo quando a 15 minuti dalla fine Pirlo fa benissimo a sostituirlo. Avessero detto a un Gesù Cristo dei nostri tempi che lui era un musulmano, non avrebbe avuto un’espressione altrettanto disgustata e incredula.

SPORTEVAI | 03-02-2021 08:54