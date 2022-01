Muriqi via dalla Lazio, l'indizio della moglie

11-01-2022 17:10

La Lazio è molto vicina a cedere l’attaccante kosovaro Vedat Muriqi. L’attaccante ha partecipato a un programma comico turco, su Kanal D, e così ha risposto sul suo futuro: “Siamo qui per le vacanze. Siamo molto felici di essere in questa bellissima città. Noi come famiglia l’abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venire qui ogni volta, anche se ci sono 1-2 giorni di riposo”. A quanto pare, però, la sua prossima destinazione sarà l’Inghilterra, più precisamente il Leeds del ‘Loco’ Bielsa.

La moglie di Muriqi, come riporta il portale turco Hurriyet, allo stesso programma è stata più netta: Così Edibe: “Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Certo, vorrei tornare a Istanbul. Di chi vorrei leggere la mente? Di Ali Koç, ovvero il presidente del Fenerbahce”.Proprio con questa maglia, Muriqi totalizzò 32 presenze segnando 15 reti. Ma il suo futuro difficilmente sarà in Turchia, nonostante la richiesta della signora Edibe.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT