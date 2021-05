Musetti, non solo talento: "Contro Korda ho giocato con il cuore"

A volte il talento innato, nel tennis come nello sport in generale, non basta per avere successo. Può capitare infatti che, a seconda dei casi, a far la differenza siano grinta, coraggio, freddezza, capacità di tenere a freno i nervi e altre virtù caratteriali.

Contro Sebastian Korda, avversario nel secondo turno del torneo di Lione, Lorenzo Musetti ha dovuto far ricorso proprio a una di queste importantissime qualità accessorie per portare a casa l’ennesima vittoria della sua carriera.

“È stata una dura lotta, ma sono molto contento di averla spuntata. Dopo il primo set, lui ha alzato di molto il suo livello, ma alla fine penso di aver meritato la vittoria. Ho iniziato molto bene il terzo set e ho trovato subito il break. Poi lui è rientrato in partita, stava giocando davvero bene. Non ho giocato benissimo, ma l’ho fatto con il cuore e questo è molto importante. Sono davvero orgoglioso di me stesso” ha dichiarato soddisfatto l’allievo di Simone Tartarini a fine partita.

OMNISPORT | 19-05-2021 19:24