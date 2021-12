Nadal assapora il ritorno ma perde con Murray: "È stato speciale"

17-12-2021 20:02

Rafael Nadal ha detto che si è sentito “speciale” ad essere tornato in. Il 20 volte campione del Grande Slam ha iniziato il suo ritorno con la sconfitta contro il vecchio nemico Andy Murray ad Abu Dhabi. Lo spagnolo è stato battuto 6-3 7-5 da Murray al Mubadala World Tennis Championship, un evento amichevole che per il 35enne segna un passo importante verso il ritorno nel tour ATP. Nadal viene da un anno interrotto dall’infortunio al piede che gli ha fatto perdere Wimbledon, le Olimpiadi e gli US Open, giocando solo un evento dopo giugno.

Con gli Australian Open a un mese di distanza, c’è ancora molto lavoro da fare per questi due, ma questa è stata una vera e propria festa per gli occhi per come i puri campioni del Grande Slam si sono scontrati duramente per la supremazia. Murray è giù al 134° posto nella classifica ATP e continua a combattere contro il suo corpo dopo i problemi all’anca e all’inguine. Tuttavia, accattivanti vittorie alla fine della stagione contro artisti del calibro di Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner e Frances Tiafoe hanno suggerito che ci potrebbe essere ancora tempo per lui nel nuovo anno.

“È stato speciale tornare a competere”, ha detto Nadal in un’intervista a bordo campo. “Allo stesso tempo, è passato un po’ di tempo da quando abbiamo giocato uno contro l’altro. Sono super felice di vedere Andy giocare a questo grande livello dopo tutte le cose che ha passato. Per me, come ritorno non è stato un brutto match. È passato molto tempo da quando sono sceso in campo in un match da professionista, quindi ho sensazioni positive”.

Questi vecchi e astuti rivali si sono incontrati 24 volte in precedenza a livello agonistico, e tutti questi incontri sono avvenuti tra il 2007 e il 2016 con Nadal che conduce 17-7.Nadal ha vinto il premio comeback player of the year dell’ATP nel 2013, e si trova a cercare di di nuovo se stesso nel 2022, che lo vede ancora a quota 20 slam con Novak Djokovic e Roger Federer.

Murray, che ha comunque vinto tre slam in carriera, ha detto: “È fantastico essere di nuovo in campo, in grado di giocare di nuovo ad alto livello dopo un tempo molto lungo. Io e Rafa abbiamo giocato tante partite difficili, ma non abbiamo giocato per cinque o sei anni.

“Questo dimostra che entrambi abbiamo attraversato molti problemi di infortuni, ed è fantastico avere l’opportunità di essere di nuovo in campo con lui. Certamente quando ero più giovane non lo apprezzavo così tanto come faccio ora. È fantastico essere di nuovo in campo, sono così felice che Rafa sia tornato, e non vedo l’ora che arrivino i prossimi anni”.

Murray giocherà contro Andrey Rublev per il titolo sabato, mentre Nadal è di nuovo presente, affrontando Denis Shapovalov in un match di terzo posto.

OMNISPORT