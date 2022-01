Nadal, il coach: "Farà bene in Australia"

07-01-2022 21:52

Il coach di Rafa Nadal, Carlos Moya, in un’intervista al sito ufficiale dell’Atp ha parlato delle condizioni del tennista di Manacor in vista dell’Australian Open: “Abbiamo attraversato momenti di forte incertezza, perché le condizioni del piede di Nadal non miglioravano. Dire addio alla scorsa stagione non è stato facile. Poi ha ascoltato il parere di molti dottori e si è sottoposto a diversi trattamenti, e le sue condizioni sono migliorate”.

“La sua forza di volontà è straordinaria. Siamo felici di vederlo giocare a Melbourne. È più che pronto affinché le cose vadano bene. Nadal è pronto, non ci sono dubbi, nonostante il lungo periodo di inattività. Sono sicuro che farà bene in Australia. Sono positivo e ottimista, quindi preferisco non pensare alle brutte cose che potrebbero accadere. Rafa ha bisogno di partite. Nessuno raggiunge il suo miglior livello semplicemente allenandosi. Siamo sicuri che partecipare al torneo ATP 250 di Melbourne lo aiuterà a trovare il ritmo in vista degli Australian Open” .

OMNISPORT