Più lunghi del previsto i tempi di recupero dall'infortunio per il 37enne iberico che a questo punto vede allontanarsi anche Indian Wells

18-02-2023 09:00

Rafa Nadal non sta bene. E salterà il match esibizione contro il più giovane connazionale Carlos Alcaraz, in programma il prossimo 5 marzo all’Mgm Grand Garden Arena di Las Vegas. Sono un po’ più lunghi del previsto i tempi di recupero per il mancino di Manacor, che è fermo dal secondo turno degli Australian Open, quando durante l’incontro con Mackenzie McDonald si lesionò il muscolo ileopsoas della gamba sinistra.

Nadal, una ricaduta potrebbe essere fatale

Si tratta di un problema fisico particolarmente delicato, da tenere sotto controllo per evitare pericolose ricadute, che potrebbero essere fatali addirittura per il prosieguo della carriera da parte di Nadal. Tre giorni dopo quello che sarebbe stata un’esibizione, ci sarà il torneo Masters1000 di Indian Wells, a cui lo spagnolo sperava di poter prendere parte. Doveva essere il suo ritorno. Ma difficilmente lo vedremo in campo, mentre è più probabile che il rientro avvenga a Miami, due settimane dopo.

Il grande obiettivo di Nadal è arrivare al meglio al Roland Garros di Parigi, il suo torneo, per provare a mettere le mani su un altro Slam. In Francia, Nadal ha già vinto 14 volte. Con 22 vittorie in un torneo del Grande Slam, poi, è affiancato a Novak Djokovic: sono loro i due recordmen.

Nadal: “Troveremo un’altra data per divertirci con Alcaraz”

Nadal ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il forfait dal match esibizione con Alcaraz: “Sono molto dispiaciuto di non poter partecipare a questa straordinaria manifestazione con Carlos. Ma le tempistiche del mio recupero dall’infortunio non mi permettono di essere presente. Sono sicuro che troveremo un’altra data per divertirci. Voglio ringraziare tutti i fan e gli organizzatori per essere rimasti in contatto costante con me e per essersi dimostrati così comprensivi“.

A Las Vegas, l’assenza di Nadal sarà compensata dalla partita tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Chi vincerà, si regalerà poi Alcaraz.

Nadal rischia di uscire dalla top 10

Nadal è attualmente numero 6 del ranking mondiale, ma rischia di uscire dalla top ten. L’infortunio, risalente al 18 gennaio scorso, dovrebbe essere completamente smaltito nel giro di 6-8 settimane. In tempo per la stagione sul rosso, la sua preferita. Ma se agli Australian Open avrebbe potuto lottare addirittura per tornare il numero 1 Atp, ora ci sono molti punti in scadenza che peseranno sulla classifica. Acapulco, a fine febbraio, l’anno scorso gli aveva garantito 500 punti. Poi, appunto, a Indian Wells era arrivato in finale, perdendo contro Taylor Fritz, ma portando a casa ben 600 punti. A fine marzo, insomma, Nadal potrebbe ritrovarsi fuori dai primi 10 per la prima volta dall’aprile del 2005. Con Miami che potrebbe però fungere da stampella.