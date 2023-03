Nadal spaventa i tifosi: “Non so quando rientrerò”

Il tennista spagnolo dice: “Ho avuto un infortunio in un posto complicato e non ho più 20 anni. L'obiettivo principale resta il Roland Garros”

03-03-2023 10:36

Rafa Nadal ha spaventato i tifosi spiegando che non sa quando potrà rientrare. Lo spagnolo si è fatto male al secondo turno degli Australian Open contro l’americano Mackenzie McDonaldo. Per lui lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Parlando dal Santiago Bernbeu, il mancino di Manacor ha spiegato: “Ho avuto un problema piuttosto serio in Australia e non ho una data di rientro. Stavolta ho bisogno di tempo e molto lavoro per riprendermi”.

L’obiettivo stagionale resa il Roland Garros di Parigi: “L’obiettivo finale per quanto mi riguarda resta il Roland Garros”.