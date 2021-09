Nadal torna a parlare: novità sul suo infortunio

Novak Djokovic è riuscito a conquistare la finale degli US Open, nonostante una sofferenza lunga 5 set con Zverev. Il tennista serbo adesso è a un passo dal Grande Slam e dal sorpasso su Federer e Nadal (tutti e tre i big sono a quota 20 Slam vinti in carriera).

L’assenza del campione svizzero e dello spagnolo ha sicuramente facilitato il compito a Djokovic. Sul profilo social, Nadal ha annunciato che il ritorno è ancora da rinviare. Il maiorchino ha postato una foto con lui in stampelle e con queste parole: “Salve a tutti, da tempo non comunicavo con voi attraverso le reti. Vi annuncio che sono stato a Barcellona con il mio staff e l’equipe medica per sottopormi a un trattamento al piede che mi obbligherà a qualche giorno di riposo e a qualche settimana fuori dal campo. Già tornato a casa e in via di guarigione. Grazie a tutti per il vostro sostegno!”.

“Soffro molto più di quanto dovrei – ho bisogno di fermarmi per un po’” aveva annunciato Nadal con un tweet alla vigilia del Masters di Toronto. La sofferenza non è ancora finita, tutt’altro. I tifosi si domandano se lo spagnolo tornerà lo stesso di prima in campo o se assisteranno a un lento declino. Non resta che aspettare un altro po’.

OMNISPORT | 11-09-2021 12:21