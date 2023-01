Nadia Gresini: "Di Giannantonio e Marquez hanno grandi motivazioni"

21-01-2023 19:25

A margine della presentazione del team Gresini Racing per la stagione 2023, Nadia Gresini ha raccontato le sue sensazioni in vista del Mondiale di MotoGp in arrivo: “Siamo molto emozionati per questa nuova avventura. Il 2022 è stato sotto tutti i punti di vista pazzesco, ma l’idea è continuare a crescere e stupire. Siamo una squadra giovane e con grandi ambizioni: Fabio Di Giannantonio avrà modo di dimostrare tutto il suo potenziale in questo suo secondo anno e Alex Marquez ha tanta voglia di riprendersi la scena”.

“Faremo di tutto per aiutare entrambi a riuscire nei propri intenti. Oggi è quasi un ritorno alla normalità con una presentazione così importante e con la nostra gente qui con noi: un ringraziamento è doveroso ai nostri sponsor e a tutto il team che ha lavorato duramente per essere pronti”.