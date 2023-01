24-01-2023 18:09

Diretto e sfacciato, non cambia atteggiamento Radja Nainggolan che ai microfoni di Radio Kiss Kiss tocca tanti temi: “In Italia ho diverse offerte, io cerco un progetto interessante, De Rossi lo sa che se ha bisogno di me posso dargli una mano”.

“Per lo scudetto dico Napoli, credo che Spalletti stia facendo un ottimo lavoro sfruttando i giocatori nel modo migliore, tifo per lui perché è un grande uomo, mi ha dato tanto e siamo ancora in contatto avremmo meritato lo scudetto quando eravamo alla Roma insieme”.

Capitolo Juventus: “Ho sempre provato a vincere contro i più forti, come vedete c’era qualcosa sotto che è uscito fuori in un momento inaspettato”.

Infine sul connazionale De Ketelaere: “Immaginavo ci mettesse un po’ ad abituarsi al campionato italiano, ma in fondo è ancora giovane e ha tempo davanti sé, stesso discorso vale per Origi, anche lui è un talento che però non ha ancora trovato la sua dimensione”.