Nainggolan pronto: "Mesi difficili, a Cagliari con entusiasmo"

I tifosi del Cagliari si aspettavano una sua conferma in rossoblù in estate, ma alla fine, causa mancato accordo con l’Inter, Radja Nainggolan è rimasto a Milano.

In nerazzurro però il Ninja ha avuto poche chances così il ritorno in Sardegna è stato posticipato di soli tre mesi: prestito secco fino a giugno e futuro da decidere a fine stagione.

Nainggolan ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari, promettendo massimo impegno dopo un duro periodo: “Arrivo con tanta voglia perchè son stati tre mesi difficili per me perchè non ho visto campo. Mi piace divertirmi, mi piace giocare, son venuto qui con tanto entusiasmo per l’ennesima volta”.

L’anno scorso si parlava di Cagliari in Champions vista la partenza folgorante, poi distrutta nell’inverno 2020: “Abbiamo fatto un grande girone d’andata, poi al ritorno col covid dovevamo abituarci ad un calcio diverso. Non ci metto molto a farmi volere bene dagli altri, cerco di dare una mano a tutti, ai ragazzi che conosco e che conoscerò. Ho sempre dato tutto per il Cagliari, lo farò ancora. Speriamo di ottenere risultati, visto che il gioco già c’è”.

Senza Rog, infortunato, Di Francesco punterà su Nainggolan probabilmente già dalla seconda gara del 2021, contro il Benevento: per il belga la riunione con l’ex tecnico della Roma potrebbe portarlo a giocare sia come trequartista, sia come interno, in ques’ultima posizione sopratutto ora senza il croato.

OMNISPORT | 02-01-2021 08:51