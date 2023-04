Nainggolan solidale con Lukaku: “Cosa ti aspettavi là?”

Il centrocampista della Spal tira un altro schiaffo alla Juventus dopo gli episodi di razzismo di ieri sera allo Stadium

05-04-2023 16:20

Radja Nainggolan sta con Romelu Lukaku e sfrutta l’episodio di ieri sera – gli insulti razzisti all’attaccante belga dell’Inter – per attaccare nuovamente la Juventus e i suoi tifosi: “Cosa ti aspettavi là?”. Il messaggio social su Instagram è accompagnato da faccine che ridono. Nainggolan è connazionale di Lukaku e suo ex compagno di Nazionale. Ha inoltre un passato anche nell’Inter. E non ha mai fatto nulla per nascondere la sua estrema antipatia verso i bianconeri, emersa con qualsiasi maglia lui abbia indossato, da quella del Cagliari a quella della Roma.