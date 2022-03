Nainggolan: "Spalletti è un vincente. Inter favorita per lo scudetto"

14-03-2022 16:38

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’attuale centrocampista dell’Anversa, Radja Nainggolan, ha affrontato diversi temi. Dal suo rapporto con Spalletti, passando per la corsa scudetto, fino a concludere con il dualismo in casa azzurra tra Osimhen e Mertens. Queste le sue dichiarazioni: “Spalletti è un vincente nato, se è andato a Napoli, una squadra forte, ci è andato per vincere il campionato. L’Inter resta la favorita, ha qualcosa in più di Napoli e Milan. Il Napoli per vincere deve continuare come se non avesse nulla da perdere. Mertens? Sicuramente Spalletti ha molto rispetto per lui. Non so se non gioca perché ha il contratto in scadenza, sapete anche voi come funziona il calcio”.

