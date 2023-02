Il Fideo trascina la squadra di Allegri con una tripletta, qualificazione mai in discussione. Ottime le prove anche di Rabiot, Locatelli e Fagioli, Kean non la becca mai

Le paure della Juventus vengono spazzate via dalla classe di Angel Di Maria, che trascina i bianconeri nella bolgia di Nantes. Un gol da play station, un rigore al termine di un’azione funambolica, un altra rete addirittura di testa. Nel mezzo, innumerevoli giocate di qualità che hanno illuminato un palcoscenico sicuramente non all’altezza della sua classe: il rosso a Pallols in occasione del rigore del 2-0 ha messo la squadra di Allegri nelle migliori condizioni. Partita gestita con tutta calma, tris che sarebbe potuto arrivare anche prima: Juventus agli ottavi di Europa League, domani si conoscerà l’avversario.

Le pagelle del Nantes

Lafont 5,5 – Sognerà spesso Di Maria, e non saranno sogni dolci. Limita comunque il passivo con alcuni ottimi interventi

Centonze 5 – Dal suo lato Rabiot e Kostic fanno quello che vogliono

Castelletto 5 – Cerca di appoggiare la manovra offensiva, senza troppi risultati

Girotto 6 – Tenere a bada Kean non è troppo difficile

Pallols 5 – Quel tacco di Di Maria appartiene al non umano, non può fare altro che toccare con la mano e andare anzitempo negli spogliatoi

Simon 5 – Perde il match con De Sciglio (73′ Mohamed 5)

Sissoko 5 – Tanti falli e tantissime imprecisioni (1′ st Moutoussamy 5 – Tanti errori)

Chirivella 5 – Di Maria lo manda al bar in occasione del rigore (24′ Traore 5 – Schierato a sinistra, non lascia tracce)

Mollet 5 – Parte trequartista mascherato, poi arretra dopo l’espulsione, ma la sua partita è tutt’altro che memorabile (73′ Guessand 5)

Blas 6 – L’unico che prova ad accendere la luce anche quando viene dirottato a destra

Delort 5 – Cancellato da Bremer (1′ st Ganago 6 – Torna in campo, ed è già tanto)

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6 – Uniche due parate su Mohamed e Blas $a partita abbondantemente finita

Danilo 6,5 – Attento sopratttutto nell’avvio turbinoso del Nantes (82′ Bonucci sv)

Bremer 6,5 – Delort non è uno di quegli attaccanti che destino preoccupazioni, non cambiano le cose con Ganago

Alex Sandro 6,5 – Come a La Spezia, avanza molto accentrandosi per lasciare spazio a Kostic

De Sciglio 6,5 – Attacca Simon e spesso lo salta, ha anche un’occasione per il 3-0 (64′ Cuadrado 5,5 – Manca il 3-0 e si prende un giallo inutile)

Fagioli 7 – Innesca le azioni dei due gol, bravo in appoggio ed in copertura

Locatelli 6,5 – Controlla impeccabilmente il traffico in mezzo al campo

Rabiot 7 – Domina nel mezzo, quando accelera non lo prendono mai

Kostic 6,5 – Blas gli crea qualche problema, viene fuori alla distanza e sfiora più volte il gol (82′ I.Junior sv)

Di Maria 8 – Una volta Francesco Repice disse di lui: “E’ al di là del bene e del male”. Anche stasera ha fatto capire perché (82′ Paredes sv)

Kean 4,5 – Sbaglia tutto quello si può sbagliare (64′ Vlahovic 5,5 – Sembra un po’ imballato)

La pagella dell’arbitro

Sanchez J. 6 – A differenza dei disastri compiuti dal collega portoghese all’andata, gestisce con calma una partita relativamente tranquilla

I prossimi impegni della Juventus

Torino, Roma e Sampdoria: ora la Juventus si rituffa in campionato, dove in attesa del ricorso al Coni, dovrà cercare di risalire la china. Appuntamento martedì sera allo Stadium per il derby della Mole: Allegri dovrà fare a meno di Locatelli squalificato.