Napoletani in ansia per l'azzurro: “Non è più lui"

Oltre che della discussione su Rino Gattuso e al suo sfogo in tv al termine della partita con lo Spezia, dopo la vittoria sui liguri i tifosi del Napoli dibattono sul web di un altro argomento caldo: le condizioni di Dries Mertens.

Mertens in ritardo contro lo Spezia

L’attaccante belga è entrato all’inizio della ripresa al posto di Hirving Lozano, per poi lasciare il campo al minuto 88’: nei 42 minuti giocati Mertens è apparso in chiara difficoltà sul piano atletico, poco brillante e decisamente in ritardo di condizione. Non solo: all’uscita dal campo della squadra, l’attaccante portava una vistosa fasciatura, con tanto di borsa del ghiaccio attaccata alla caviglia che si era distorto nel match di campionato contro l’Inter.

Un’immagine che ha destato enorme preoccupazione tra i tifosi del Napoli. “Mertens zoppicava! – scrive Gdr su Twitter – quando è entrato lui abbiamo giocato con un uomo in meno. A momenti ci rimontavano”. “Gattuso ha sbagliato – aggiunge Enrico – nelle condizioni in cui versano Mertens e Osimhen, giochi praticamente in 9 . Ma possibile che si faccia giocare Mertens che zoppica?”.

Gattuso nel mirino dei tifosi

“Se voleva dare minuti a Mertens (sapendo che non poteva tenerlo in campo più di 30 minuti) per quale motivo lo fa entrare a inizio ripresa per sostituirlo poi a un quarto d’ora dalla fine?”, si domanda Luigi. Enrico si concentra sulla prova del belga: “Quando Mertens ha fatto quell’insopportabile velo in area l’avrei sostituito. Odio quando fa quelle cose. Ma la corsa in pressing è uno scatto lungo, Mertens sembra a terra nello scatto breve e nel controllo”.

PBucato incita il campione azzurro: “Si vede subito che il nostro grande Ciro Mertens non è assolutamente in forma, quindi non è questo il momento di giudicarlo… eppure, mi sembrava come superato… addirittura vecchio. Forza Ciro, recupera bene e torna quello che eri!”.

SPORTEVAI | 29-01-2021 09:28