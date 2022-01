Napoli, 115 gol come Maradona: terzo all-time

23-01-2022 16:44

Giornata da ricordare per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che in estate volerà in America per unirsi al Toronto. Con il rigore del 4-1 segnato contro la Salernitana nella partita odierna, il Magnifico raggiunge quota 115 gol con la maglia del Napoli, agganciando al terzo posto della classifica dei marcatori all-time il proprio idolo Diego Armando Maradona.

Davanti a Insigne rimane l’ex compagno di squadre Marek Hamsik a quota 121 e l’attuale compagno Dries “Ciro” Mertens a quota 144.

