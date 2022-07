Napoli: accordo con Kim Min-Jae, ma il Fenerbahce frena

14-07-2022 15:15

Dopo aver ceduto anche Kalidou Koulibaly al Chelsea, il Napoli è ora alla ricerca di un degno sostituto del senegalese.

Secondo Tuttomercatoweb, si registra un avanzamento della trattativa per portare Kim Minjae in azzurro. La conclusione della trattativa con il difensore classe 1996 è ormai imminente, con uno stipendio fissato a 2,5 milioni a stagione. Rimane da decidere la durata del rapporto contrattuale: 4 o 5 anni.

Tuttavia, il Fenerbahce, proprietario del cartellino del sudcoreano, pretende il pagamento della clausola da 20 milioni di euro che Giuntoli non è disposto a versare. La strada, quindi, è tutta in salita, in quanto il Rennes è disposto a pagare il vincolo di acquisizione imposto dai turchi.

