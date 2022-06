Napoli, agente Sirigu: "Gradisce la piazza"

17-06-2022 18:52

Salvatore Sirigu chiama il Napoli. L’agente del portiere, Giovanni Branchini, a Radio Punto Nuovo si è espresso così sull’interesse del club azzurro per il giocatore appena svincolato dal Genoa: “Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c’è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c’è ancora nulla”.

“Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà”.

A Napoli c’è ancora incertezza sul futuro di Ospina e Meret: “Meret ha qualità indubbie, è un capitale del calcio italiano. Per questo il Napoli può puntare su di lui. Io non devo vendere nessun prodotto, Sirigu dà garanzie fisiche tecniche e morali. Sono valutazioni che spettano a chi di dovere, al momento opportuno poi faremo le nostre valutazioni”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE