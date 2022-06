03-06-2022 09:24

Il Napoli ha dato l’addio a Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro lascia la città e ora i tifosi cercano il suo erede. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis non ha voluto perdere tempo ed ha piazzato subito il primo colpo con l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano di 21 anni che ha vissuto una stagione molto complicata.

Kvaratskhelia: che gol con la nazionale

L’attaccante della Georgia si è messo ancora in evidenza nel corso del match tra la sua nazionale e Gibilterra segnando la rete che ha spianato la strada alla vittoria dei padroni di casa nella partita valida per la Nations League. Scattato sul filo del fuorigioco l’attaccante ha segnato con uno splendido pallonetto di esterno destro, che ha aperto alla vittoria per 4-0.

Napoli, i tifosi alla scoperta di Kvaratskhelia

I tifosi del Napoli vogliono provare a scoprire di più su questo attaccante dal nome impronunciabile che da mesi è entrato nell’orbita del club azzurro ancor prima dell’ufficializzazione del suo arrivo. La gran parte della sua carriera è vissuta in Russia, tra Lokomotiv Mosca e Rubin prima che lo scoppio della guerra in Ucraina lo costringesse a tornare in patria con la maglia della Dinamo Batumi. Il Napoli punta su di lui ma ovviamente ci sono anche tante incognite.

Kvaratskhelia: le speranze del Napoli

Sui social da mesi si discute del giocatore georgiano e dell’impatto che potrà avere in un campionato molto difficile come la serie A. Ed il gol in nazionale riporta il giocatore al centro dell’attenzione: “Magari sarà un flop – dice WLT – ma averlo preso a queste cifre è già un affare. Poi che voi lo ripudiate dopo tre partite, lo do per scontato. Tranne poi risalire sul carro un anno dopo, quando esploderà anche nel nostro campionato”. Mentre c’è chi la butta sull’ironia ed a corredo del gol scrive: “Mi confermate che le porte, in campo internazionale, sono più alte e più larghe di quelle della serie A”.

Sui social i tifosi si dividono tra speranza e capacità di rimanere equilibrati nei giudizi: “Quando arrivano calciatori dall’estero – commenta Borbonico – soprattutto da campionati minori, bisogna avere pazienza. Anche a me Kvaratskhelia sembra un ottimo prospetto ma da qui ad esaltarsi ce ne passa”. Mentre Vins commenta: “La stoffa c’è. Segna in tutti i modi. Non mettiamogli troppa pressione e diamogli tutto il tempo e una mano per ambientarsi bene a Napoli”.