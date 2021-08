Napoli, altra cessione in vista e i tifosi iniziano ad avere paura

Il mercato del Napoli è stato praticamente inesistente fino a questo momento. Del resto le parole del presidente Aurelio De Laurentiis subito dopo la fine del campionato erano state chiare. La pandemia ha messo in difficoltà anche i conti del club partenopeo e dunque è arrivato il momento di tirare la cinghia.

L’estate dei tifosi napoletani è stata dunque di pura attesa nella speranza però di non perdere quei giocatori che sono stati fondamentali negli ultimi anni. La gran parte delle attenzioni è stata riservata al futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, con un contratto in scadenza nel 2022, rappresenta una spina dolorosa per la società che da una parte non vuole concedere un aumento di stipendio e dell’altra non vuole correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.

Altra cessione in vista: Manolas a rischio

Il Napoli ha già visto le partenze a parametro zero dell’esterno difensivo Hysaj e del centrale Maksimovic, oltre a quella per fine prestito del centrocampista Bakayoko. Al loro posto il club ha deciso di non fare nessun movimento in entrata. Ma nella giornata di ieri è emersa anche la voce riguardante Kostas Manolas. Il difensore greco infatti è cercato dall’Olympiacos ma anche se le sue stagioni napoletane non sono state di altissimo livello, sostituirlo a poco più di una settimana dall’inizio del campionato sarebbe impossibile.

I tifosi iniziano ad avere paura

Sui social comincia a serpeggiare un po’ di timore per la prossima stagione, e una cessione di Manolas a questo punto del mercato non sarebbe accolta bene: “Secondo me stiamo prendendo questa stagione un po’ troppo alla leggera. Se continuiamo in questo modo rischiamo di non arrivare a 11 per la prima partita di campionato”. E ancora: “Hanno finito con Insigne e ora cominciano con Manolas, domani di chi sarà il turno?”. E Giuseppe scrive: “Ma come si può solo pensare di venderlo visto che abbiamo tre centrali contati?”.

Ma c’è anche chi sarebbe favorevole come Simone: “Per me sarebbe meglio vendere Manolas e rinnovare a vita Insigne. Il greco è sempre fermo per infortuni. Sinceramente non è al livello di Koulibaly quindi per me può salutare senza nessun rimpianto”. Anche Pasquale è pronto al sacrificio: “Per me andrebbe bene venderlo se significa tenere tutti gli altri big, rinnovare Insigne e investire sul mercato”.

