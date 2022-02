Napoli, attenzione a Fabian Ruiz: una big sullo spagnolo

23-02-2022 22:14

Sembra che si siano interrotte, o che almeno siano state messe per il momento in stand-by, le trattative per il rinnovo di contratto di Fabian Ruiz col Napoli. La società punta a sbrigare la pratica in tempi rapidi, ma qualcosa potrebbe essersi mezzo in mezzo.

Come riportano dalla Spagna, in particolare sembra che il Real Madrid voglia fare un tentativo per l’ex Betis in estate. Carlo Ancelotti è un estimatore del giocatore, e coi Blancos impegnati a rifarsi la mediana il nome di Ruiz sembra sia finita sui taccuini degli uomini di mercato merengue.

