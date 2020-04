Napoli, Auriemma lancia la “bomba” ma i tifosi sono scettici

Con il calcio giocato in “freezer”, si può almeno sognare pensando al calciomercato. In questo momento è difficile riuscire a pensare al futuro visto che non si sa ancora se i campionati nazionali e le competizioni europee arriveranno alla loro naturale conclusione. E di riflesso anche il mercato potrebbe subire uno slittamento in avanti.

Ma le occasioni per parlare di mercato e magari fare sognare i tifosi ci sono sempre. Dalle colonne di Tuttosport, Raffaele Auriemma rilancia una vecchia suggestione per i tifosi partenopei: Edinson Cavani. Una suggestione o poco più visto che stando quanto scrive il quotidiano sportivo Cavani avrebbe chiesto un triennale da 12 milioni l’anno e un bonus alla firma di 15, mentre il Napoli sarebbe fermo a 7 milioni di ingaggio con un bonus di ulteriori 7.

Le reazioni

La notizia ha avuto un eco immediata sui social con i tifosi che si sono divisi tra chi è disposto a riaccendere l’entusiasmo e chi invece critica l’ennesima bufala di mercato: “Io capisco l’astinenza da pallone, ma rilanciare la voce che vuole Edinson Cavani al Napoli è sciacallaggio giornalistico per fare click. Un po’ di decoro, per cortesia”.

E tra i più critici nei confronti della “bomba” di mercato c’è proprio un giornalista, Carlo Alvino che va all’attacco: “Uno degli aspetti peggiori di questi giorni è la fake news. Sarà stata proprio questa pericolosa tendenza a far uscire fuori la bufale delle bufale: il ritorno di Cavani al Napoli”. E tra i follower del giornalista napoletano c’è chi lo appoggia: “Vabbè Carlo sono quattro anni che ogni estate Cavani torna a Napoli. Ormai non si può più chiamare fake news, trattasi di “bufala di ritorno” virale. Come quelle che girano su Whatsapp. Solo i creduloni ci cascano”.

Ma c’è anche chi rinfaccia ad Alvino alcune notizie di calciomercato da lui lanciate e poi rivelatesi sbagliate: “Carlo, noi stiamo ancora aspettando James Rodrigues”. E c’è chi sottolinea come il tweet di “smentita” non sia proprio casuale: “E’ sempre guerra tra te e Auriemma”.

