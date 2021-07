Napoli-Bassa Anaunia 12-0: goleada nella prima uscita degli azzurri

Prima uscita estiva per il Napoli di Spalletti. La formazione azzurra, in quel di Dimaro, ha dato vita ad una goleada nell’amichevole contro il Bassa Anaunia: tutto facile per gli azzurri sin dai primi minuti di gioco, con Osimhen assoluto protagonista del match.

Senza i Campioni d’Europa Insigne, Di Lorenzo e Meret, in attesa del rientro di Zielinski e Mertens, reduci dal torneo continentale vinto dall’Italia, Spalletti ha puntato su Osimhen come unica punta, con Nikita Contini in porta e Lobotka in mediana insieme a Demme.

Grande protagonista del match, Osimhen, che nella prima frazione ha messo a segno quattro delle prime sette reti: vantaggio però ad opera di Elmas, che al terzo minuto ha messo dentro col destro dopo il suggerimento di Ounas, titolare sulla corsia mancina.

In mezzo alla quaterna di Osimhen, il colpo testa vincente di Manolas al quarto d’ora: per il resto colpi da goleador messi in mostra nella seconda parte della scorsa Serie A per il nigeriano, che ha fissato il risultato sul 60 con diverse marcatori prima della rete di Lobotka.

Nella ripresa Spalletti cambia tutto l’undici ad eccezione di Contini, ancora in porta: ad aumentare il divario con il Bassa Anaunia ci pensano così Tutino e Palmiero, quest’ultimo vicino alla doppietta ma fermato dalla traversa due minuti dopo la rete del 9-0.

A chiudere la contesa sono stati Ciciretti e Machach, in campo al 74′ e subito in rete per l’undicesima rete del Napoli.

IL TABELLINO

NAPOLI-BASSA ANAUNIA 10-0

MARCATORI: 3′ Elmas, 7′ Osimhen, 15′ Manolas, 19′, 34′ e 37′ Osimhen, 45′ Lobotka, 59′ Tutino, 61′ Palmiero, 64′ Ciciretti, 75′ Machach

NAPOLI primo tempo (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.

NAPOLI secondo tempo (4-2-3-1): Contini; Zanoli, Luperto, Rrahmani, Zanoli; Palmiero, Gaetano (74′ Folorunsho); Tutino (74′ Machach), Ciciretti, Zedadka; Petagna

BASSA ANAUNIA: Iobstraibizer; Cova, Pezzi, Falvo, Lucchini, Iob, Pedot, Mallemace, Dalpiaz, Zanotti, Formolo.

OMNISPORT | 18-07-2021 19:35