Napoli, bufera sul web per i rinnovi di due azzurri

Nella partita contro il Bologna Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam sono stati le due facce della medaglia per il Napoli: il capitano è stato il protagonista in positivo, con una prestazione da autentico trascinatore, condita da due reti; l’algerino, invece, è stato nuovamente vittima di un infortunio, l’ennesimo, che lo terrà a lungo lontano dal campo di gioco.

I rinnovi di Insigne e Ghoulam

Ma Insigne e Ghoulam sono accomunati anche da altri fattori: entrambi classe ’91, vedranno scadere il proprio contratto con il Napoli nel 2022. I loro rinnovi sono temi caldi e fanno discutere i tifosi, anche perché Aurelio De Laurentiis pare voler adottare scelte impopolari per entrambi.

Secondo quanto riportato alle principali testate sportive, ADL sarebbe intenzionato a estendere il contratto di Insigne, ma con un ingaggio pari a 2,5 milioni di euro, quasi la metà dei 4 percepiti attualmente dal capitano.

Quanto a Ghoulam, il presidente sarebbe intenzionato a scommettere sul suo recupero e quindi a rinnovare il contratto del terzino nonostante l’infortunio.

Le critiche dei tifosi partenopei

Due scelte che fanno discutere i tifosi. “Insigne fa bene se non accetta, Lorenzo fatti valere”, scrive Luigi su una delle pagine Facebook dedicate al Napoli. “Ecco perché non vengono a Napoli o se ne vanno, abbiamo un presidente tirchio”, aggiunge Domenico.

Claudio, invece, appoggia ADL: “Ma sapete quanti sono 4 milioni di ingaggio l’anno per una squadra che, molto probabilmente, per il secondo anno consecutivo non andrà in Champions?”. E Mauro concorda: “Il Napoli non se lo può più permettere un ingaggio così alto”.

Anche la scelta su Ghoulam è criticata. “Sarebbe un azzardo il rinnovo di Ghoulam, con tutto il rispetto per il giocatore che era e che stava tornando ad essere”, commenta Michele.

Ma Claudio non ci sta: “Al di là del rinnovo in se per sé e, a prescindere dall’eventuale ingaggio, credo che sia un gesto umano e di riconoscenza nei confronti di un ragazzo che sta vivendo un calvario”.

09-03-2021