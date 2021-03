Napoli, Lorenzo Insigne: l'agente prende tempo sul rinnovo

La stagione di Lorenzo Insigne, fino a questo punto, non può che dirsi positiva. Il campionato difficile del Napoli di Rino Gattuso non sta facendo altro che galvanizzare il folletto napoletano, autore fino a questo momento di 13 gol e 4 assist in Serie A, oltre che a 3 assist in Europa League e ad 1 assist in Coppa Italia. Il contratto del capitano partenopeo scadrà nel 2022, ma le trattative per il rinnovo stanno andando per le lunghe.

Proprio di questo ha parlato Vincenzo Pisacane, agente dell’attaccante della squadra di Gattuso, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Grandi club su Insigne? Normale che sia così, ma l’unica cosa a cui lui pensa è finire alla grande questa stagione con il Napoli, vuole la Champions con il Napoli, sente la responsabilità da capitano. Per il rinnovo ci sarà tempo”.

OMNISPORT | 08-03-2021 19:36