08-01-2023 23:32

Milan beffato nel finale dalla Roma, il Napoli si laurea campione d’inverno con 7 punti di vantaggio sulla Juventus e sui rossoneri. Questo il verdetto dopo l’ultimo match della domenica, col clamoroso 2-2 segnato nei minuti di recupero da Abraham. Al termine della partita tra i campioni d’Italia e i capitolini, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Milan, Pioli deluso dalla squadra

Per Pioli sono 2 punti persi: “I cambi erano per mettere energie fresche e alzare i centimetri, ma l’obiettivo ovviamente era diverso da come è finita. Un peccato non aver vinto una partita giocata così bene. Dobbiamo continuare a giocare così, ma le partite finiscono al 95′ e serve più attenzione. Abbiamo preso due gol da palla inattiva anche se sapevamo che la Romaera molto forte in questo. Siamo delusi perché meritavamo di vincerla, poi ci siamo incasinati da soli“.

Pioli ammonisce la squadra per la rete presa nel recupero: “Ci serviva più malizia e furbizia nei minuti finali, ma è ovvio che lo scenario è cambiato completamente dopo il gol di Ibanez. Dovevamo difendere meglio in quelle situazione, ma è difficile commentare una gara così perché avevamo fatto bene”.

Milan, Pioli e la situazione infortunati

Gli infortuni intanto restano un problema per Pioli: “Non so come stiamo né chi posso recuperare. Dopo la sosta si gioca subito con continuità, ma le forze saranno poche per tutti. Abbiamo lavorato con attenzione, ma i carichi di lavoro non sono il nostro problema in questo momento anche perché abbiamo giocato due ottime partite. Ovviamente non volevamo questo risultato contro la Roma”.

Rinnovi, le parole di Pioli

Pioli conclude sulla fuga del Napoli e sul mercato: “C’è amaro in bocca, anche se al momento non guardiamo chi sta davanti. Ovviamente dobbiamo vincere tante partite, ma noi guardiamo cosa facciamo in campo e non gli altri. I rinnovi di Leao e Bennacer? Non saprei, smetterei di parlare di contratti e infortuni se fosse per me. Di contratti si occupano altri, i ragazzi li vedo sereni e felici”, ha concluso il tecnico rossonero dopo Milan-Roma.