Napoli, che guaio: Osimhen non rinnova

A questo punto, non è esclusa la cessione in questa sessione di mercato al Chelsea o al Paris Saint Germain

14-06-2023 14:23

Napoli, guaio grosso a Castel Volturno: Victor Osimhen dirà ad Aurelio De Laurentiis che non rinnoverà un contratto che scade tra due anni. Il procuratore dell’attaccante nigeriano, Roberto Calenda, ha chiesto un vertice al presidente azzurro per valutare la situazione. Secondo il Mattino, l’agente dirà a De Laurentiis che, per l’appunto, il suo assistito non accetterà un nuovo contratto. Non solo, Calenda porterà anche le offerte (si presume indecenti) presentate da Chelsea e Paris Saint Germain.

Il Napoli è a un bivio a questo punto: vendere monetizzando il più possibile adesso o tenere Osimhen, capocannoniere dell’ultima Serie A, perdendolo poi a poco.