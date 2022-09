27-09-2022 12:01

Nel Napoli ultra-brillante di questo inizio di stagione c’è però un problema da risolvere: i calci di rigore. La squadra di Luciano Spalletti ne ha battuti addirittura 5 nelle prime due giornate di Champions League, realizzandone appena 2 con Zielinski (contro il Liverpool) e Politano (contro i Rangers).

Il Napoli e il problema dei rigori

Lo stesso Politano ha poi trasformato il rigore ottenuto in campionato contro il Milan, mentre Zielinski aveva fallito due volte l’esecuzione del primo penalty ottenuto a Glasgow. Victor Osimhen, infine, aveva sbagliato il secondo rigore assegnato al Napoli nella gara del Maradona contro il Liverpool.

Napoli, Kvaratskhelia e il rigore con la Georgia

La media di realizzazione stagionale è dunque di 3/6, piuttosto bassa, ma i tifosi del Napoli sanno come risolvere il problema. A suggerire loro la soluzione è stata la Nations League: mentre era impegnato con la propria nazionale, un azzurro ha mostrato tecnica e sangue freddo dagli 11 metri.

Si tratta di Kvicha Kvaratskhelia, nuovo eroe dei tifosi del Napoli, andato a segno dagli 11 metri nella vittoria ottenuta dalla Georgia contro Gibilterra che è valsa la qualificazione della nazionale del Caucaso ai quarti di finale. Kvaratskhelia s’è prima procurato e ha poi trasformato con un tiro secco alla sinistra del portiere la rete dell’1-0.

Napoli, i tifosi vogliono Kvaratskhelia rigorista

Un gol che ha spinto molti tifosi azzurri sui social a chiedere a Spalletti di affidare proprio al talento georgiano la trasformazione dei calci di rigore in favore del Napoli. “Direi che ora ci sono pochi dubbi su chi deve battere i rigori…”, scrive su Twitter Gianmarco. “Sono d’accordo, Kvicha primo rigorista e Mario Rui riserva”, aggiunge Jimmy. “Spalletti fai battere i rigori a Kvaratskhelia”, il commento di Lory.

Antonio si domanda perché Spalletti non abbia già puntato sul georgiano: ”Ma se Kvaratskhelia batte i rigori in nazionale perché non è rigorista pure al Napoli?”. Per Luca la designazione di rigorista premierebbe Kvaratskhelia e lo responsabilizzerebbe: “Considerato che guadagnerà parecchi rigori con i suoi dribbling, sarebbe un bene per lui e per il Napoli che Kvara sia il tiratore scelto”.

“È già uno spaccapartite – conclude Lello – mandarlo dal dischetto lo aiuterebbe ad aumentare il bottino di gol e dunque la sua fiducia”.