Napoli con Lecce all'orizzonte. Ancora a parte Olivera e Osimhen

Seduta di allenamento mattutina per gli azzurri di Luciano Spalletti

05-04-2023 14:15

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri a disposizione di miste Luciano Spalletti preparano il match contro il Lecce in programma venerdì alle ore 19 allo Stadio “Ettore Giardiniero – Via del Mare” per la ventinovesima giornata di Serie A, desiderosi di riscatto dopo il clamoroso capitombolo interno contro il Milan.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Matias Olivera ha fatto lavoro individuale in campo. Victor Osimhen, infine, ha svolto terapie e lavoro in palestra.