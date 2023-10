Napoli, Conte esce allo scoperto: la promessa del tecnico, il subbuteo e gli scenari

Non è ancora tempo di scendere in campo ad allenare per Antonio Conte, le priorità al momento restano lo studio, la famiglia e a breve anche la tv

Squadre in difficoltà e nuove sfide non sono al momento una priorità per Antonio Conte che, nel corso della seconda giornata del Festival dello Sport a Trento, ha rivelato -oltre ad intriganti valutazioni sul ruolo, l’evoluzione e i compiti degli allenatori – di voler prendere una pausa di ‘riflessione’ tra studio, aggiornamento professionale e tempo da dedicare alla famiglia: tutti indizi che lasciano presagire ad una chiusura definitiva al Napoli, in cerca di un allenatore con Garcia ancora in bilico.

La promessa di Conte prima del suo rientro da allenatore

Una promessa in realtà già è stata fatta da Conte: non riguarda il prossimo club che allenerà o qualche suo sogno nel cassetto, l’ex tecnico della Juventus ha assicurato che questa pausa che sta prendendo sarà proficua al massimo per lui e che gli consentirà di poter migliorare professionalmente:

” Chi non studia resta fermo, gli altri vanno sopra e ti schiacciano. La passione è quello che fa la differenza e che ti stimola a faticare per raggiungere uno step in più. Quando tornerò sarà dura per tutti”.

Lo studio di Conte, l’amore per la famiglia e il no al Napoli

Che avesse necessità di dedicare del tempo a sé stesso e alla sua famiglia non è più una novità, il tecnico leccese lo ammise già in precedenza dopo l’ultima sua esperienza al Tottenham. E mentre tutti si aspettavano che potesse andare al Napoli, dopo una sua dichiarazione di voler prendere una squadra che ha vinto e non più squadre che stavano vivendo momenti difficili, ecco arrivare la smentita ufficiale del tecnico:

“Ho sempre preso squadre come Juventus e Chelsea che venivano da brutte stagioni, ma per una volta mi piacerebbe allenare una squadra che ha già vinto. Come già detto, però ho bisogno di dedicare tempo a me stesso e a mia figlia che sta crescendo, ora ha 16 anni e sta diventando una donna. L’ultima volta al Tottenham sono partito da solo e rimasto in albergo, una situazione che ho sofferto”.

Conte, l’esempio del sarto e l’utilizzo del Subbuteo

Il prototipo di allenatore secondo Conte? “L’allenatore è un sarto. In base alla stoffa che hai devi fare il miglior vestito possibile. Faccio un esempio: a Bari ho vinto due campionati giocando con il 4-2-4, mi sembrava il modulo migliore. Ma quando sono passato alla difesa a tre avevo Chiellini, Barzagli e Bonucci. Una volta con il Chelsea all’intervallo stavo perdendo 3-0 contro l’Arsenal, ero davvero affranto. Così cambiai modulo e fu la svolta: a fine anno vincemmo il campionato”.

Dalle notti magiche alle notti insonni, dedicate allo studio del calcio attraverso il gioco del Subbuteo: dopo le parole d’affetto per i maestri avuti da giocatore, da Fascetti e Mazzone (“Due padri”) a Trapattoni (“Unico nel gestire lo spogliatoio”) fino a Sacchi e Lippi, che gli hanno insegnato le nozioni di questo mestiere, Conte ha poi svelato di svegliarsi di notte per provare gli schemi al “Subbuteo” ed ha anche eseguito una dimostrazione pratica durante il suo intervento.

Conte, una ‘belva’ nel mondo del calcio e a breve in tv su Rai 2

Ripete spesso il suo mantra, Conte, una frase degli All Blacks che ama ricordare ai suoi giocatori: “Quando te ne vai cerca di lasciare la maglia meglio di quando l’hai trovata: è quello che cerco di fare io”. La carriera da vincente di Conte è riassunta tutta in questa frase: “Chi vince scrive la storia, gli altri la leggono”. Lui l’ha scritta, più volte, tra Italia e Inghilterra. Dopo il no al Napoli, c’è il sì alla tv: Antonio Conte, sarà il profilo ideale per una partecipazione televisiva al programma ‘Belve’ di Francesca Fagnani, in onda martedì 17 ottobre su Rai 2 a partire dalle 21.20.