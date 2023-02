Napoli, Cremonese all'orizzonte: lavoro tattico e Ostigard recuperato

Seconda seduta settimanale di allenamento per la band di Spalletti, che contro i grigiorossi cerca la rivincita dopo la debacle di Coppa Italia

08-02-2023 16:14

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini del tecnico Luciano Spalletti, preparano il match contro la Cremonese in programma domenica allo Stadio Maradona per la ventiduesima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 20,45. Una sfida, quella ai grigiorossi, che a gennaio è costata la prematura eliminazione del team partenopeo agli ottavi di finale di Coppa Italia, con la formazione di Davide Ballardini – appena assoldato dopo l’esonero di Massimiliano Alvini – vittoriosa allo stadio “Diego Armando Maradona” ai calci di rigore dopo il 2-2 dei 120′.

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: uno ha svolto lavoro di forza in palestra mentre l’altro è stato impegnato in allenamento tattico in campo. Chiusura con partitella a campo ridotto. Leo Skiri Ostigard, infine, ha svolto l’intera seduta in gruppo, completamente ristabilitosi dalla sindrome influenzale.