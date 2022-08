Napoli, Cristiano Ronaldo ora è un miraggio: la mossa dello United

28-08-2022 20:00

Il mercato estivo del 2022 verrà sicuramente ricordato a Napoli. I tifosi azzurri hanno visto andare via il capitano Lorenzo Insigne, Koulibaly e il marcatore più prolifico della storia del club Dries Mertens, ma adesso c’è la grande suggestione Cristiano Ronaldo a scaldare l’ambiente sotto il Vesuvio. Negli ultimi giorni se ne sta parlando tanto e l’offerta dello United ai partenopei non poteva non essere presa in considerazione: 100 milioni più CR7 per Osimhen, che tanto piace a Ten Hag.

Napoli, le parole di Spalletti su Ronaldo

In conferenza stampa, Spalletti però ha smorzato l’entusiasmo: “La vedrei bene una maglia del Napoli di Cristiano Ronaldo: se mi state chiedendo se lo allenerei volentieri, direi ‘Quale allenatore rinuncerebbe a questa opportunità da portarsi dietro per tutta la vita?’ Come ha detto il procuratore però non c’è nessuna trattativa: parlando con De Laurentiis mi ha detto che al momento non ha ricevuto niente di concreto. Rimaniamo più realisti possibili. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura, ma è un mio pensiero”.

Spalletti ha aggiunto: “Osimhen come sta in questo senso se dovesse andare via per far posto a CR7? Sta come sempre perché per un giocatore forte come lui il mercato è sempre aperto, visto che può svegliarsi l’arabo di turno e pensarci. Questo rischio della distrazione rivolta al mercato con Osimhen e con giocatori del suo livello si corre sempre perché sono top player”.

Napoli, lo United vicino ad Antony: Ronaldo si allontana

Insomma, per ora sembra più fantamercato ma sicuramente Ronaldo, dopo aver ricevuto tanti no dai top club europei, è pronto a tutto pur di giocare la Champions e dire addio a Manchester, forse anche giocare in una squadra di seconda fascia. Secondo quanto riportano in Inghilterra però, un affare potrebbe compromettere del tutto la trattativa tra CR7 e il Napoli.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti, Antony dell’Ajax è sempre più vicino al Manchester United. Il club olandese avrebbe ceduto all’offerta di 100 milioni di euro per il brasiliano e nelle prossime ore si potrebbe chiudere. L’acquisto dell’esterno 22enne frenerebbe ovviamente la trattativa per Osimhen e così la cessione di Cristiano Ronaldo al Napoli. Forse l’unica speranza è che De Laurentiis abbassi le richieste, ma a questo punto sembra davvero improbabile il ritorno del portoghese in Italia.

