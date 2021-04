Napoli-Crotone 4-3: emozioni e goal, la spuntano gli azzurri

Il Napoli riprende nel migliore dei modi la corsa verso l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League, battendo per 4-3 il Crotone tra le mura amiche.

Azzurri intraprendenti fin dai primi minuti, quando prima Bakayoko e poi Osimhen sfiorano il vantaggio. Dopo uno squillo del Crotone con Messias, il Napoli fa le prove generali del goal con Insigne al 18′ e poi segna un minuto più tardi. L’esterno azzurro sfrutta un perfetto assist da parte di Di Lorenzo, trafiggendo Cordaz grazie anche alla deviazione di un giocatore avversario.

Il goal dell’1-0 dà ulteriore slancio al Napoli, che raddoppia al 22′ con un’azione stupenda: Fabian Ruiz pesca in area sulla sinistra Insigne, che serve al volo Osimhen. L’attaccante non può fare altro che depositare a porta sguarnita il pallone del 2-0.

L’uno-due azzurro lascia presagire una goleada della squadra di Gattuso, ma al 25′ il Crotone rientra in partita: Benali sfrutta una disattenzione della difesa napoletana, servendo Simy che di prima intenzione batte Meret.

La partita si conferma vivace e ricca di goal, quando al 34′ il Napoli ristabilisce la distanza di sicurezza sfruttando al meglio un calcio di punizione dal limite dell’area. S’incarica della battuta Mertens, che fulmina Cordaz e firma il 3-1. L’ennesima slidin door di un primo tempo che riserva emozioni fino alla fine.

Ad inizio ripresa Cosmi prova a dare la scossa con due cambi, inserendo Pereira e Vulic al posto di Rispoli e Ounas. La reazione del Crotone arriva, andando subito in goal: Messias spizza di testa per Simy, che sfugge a Manolas e firma il 3-2.

I calabresi credono nel pareggio, che arriva al 59′: Messias ruba palla a Maksimovic e, a tu per tu con Meret, non sbaglia siglando il goal del 3-3. Dopo una fase difficoltosa, il Napoli ricomincia ad attaccare sfruttando le energie dei nuovi entrati Elmas e Lozano.

Gli sforzi partenopei vengono premiati al 72′ quando Di Lorenzo entra in area, punta Zanellato e trafigge Cordaz con un sinistro potente e preciso. Nel finale le due squadre non hanno più la forza per aggiungere altre reti alla partita, che termina con la vittoria del Napoli per 4-3.

Tre punti preziosi per la squadra di Gattuso, contro un Crotone che per l’ennesima volta gioca bene e lotta fino alla fine senza raccogliere nulla.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-CROTONE 4-3

Marcatori: 19′ Insigne (N), 22′ Osimhen (N), 25′ Simy (C), 34′ Mertens (N), 48′ Simy (C), 59′ Messias (C), 72′ Di Lorenzo (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko (62′ Elmas); Politano (62′ Lozano), Mertens (73′ Zielinski), Insigne; Osimhen (91′ Petagna).

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto (93′ Marrone); Rispoli (46′ Pereira), Messias, Benali, Zanellato (81′ Rojas), Molina (93′ Di Carmine); Ounas (46′ Vulic), Simy.

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Rispoli (C), Benali (C), Pereira (C), Rojas (C)

Espulsi: –

OMNISPORT | 03-04-2021 17:09