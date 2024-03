Napoli: da Raffaele Auriemma durissimo attacco a Osimhen, anche i tifosi lo scaricano

Le ultime deludenti prestazioni del nigeriano scatenano la polemica: tra coppa d'Africa, infortuni e rendimento insufficiente scoppia il caso sul web

18-03-2024 15:00

Insufficiente nell’ultima gara casalinga contro il Torino. Impalpabile nel ritorno di Champions League contro il Barcellona, bocciato nella gara di ieri contro l’Inter a San Siro. Cosa succede a Victor Osimhen? Il capocannoniere della scorsa stagione, uomo-chiave dello scudetto del Napoli, non si sta confermando all’altezza della sua fama in questa stagione. Prima le incomprensioni con Garcia, poi la Coppa d’Africa che lo ha messo fuorigioco per oltre un mese senza che Mazzarri potesse praticamente mai utilizzarlo, quindi un lieve infortunio e ora un’astinenza preoccupante (e ingiustificata).

In Inghilterra scrivono che vuole solo la Premier

Nonostante un contratto rinnovato a Natale, tutti sanno che il giocatore a giugno lascerà il Napoli, forte di una clausola rescissoria “abbordabile” rispetto ai 200 milioni che chiedeva l’anno scorso De Laurentiis. In Inghilterra scrivono che Osimhen “vuole la Premier perché crede di essere uno dei migliori al mondo”.

Il Chelsea lo segue da tempo. Pure PSG e Arsenal non mollano, con i francesi che potrebbero decidere di soddisfare le richieste economiche del bomber del Napoli (dopo l’addio di Mbappé). Il Chelsea invece non è disposto a pagare ingaggi troppo onerosi e questo si scontra un po’ con la volontà del centravanti, che chiede almeno 234mila euro a settimana.

Raffaele Auriemma attacca Osimhen

Prendendo spunto da questa notizia ecco il commento acido di Raffaele Auriemma. Il giornalista napoletano di Tuttosport e radio Crc posta la notizia della voglia di Premier e commenta sui social le scialbe prestazioni dell’attaccante: “Poi ci chiediamo perché il Napoli si sia improvvisamente ammosciato dopo la vittoria dello scudetto e perché i calciatori abbiano costretto De Laurentiis ad ingaggiare ben 3 allenatori senza aver ricevuto finora un sostanziale miglioramento in classifica. Non bisogna attendere che il campionato finisca, si deve mettere mano alla rivoluzione tecnica fin da subito e cercare gente di carattere per sostituire quelli che stanno pensando da troppo tempo a scappare da Napoli“.

Il popolo del web scarica Osimhen

Fioccano le reazioni: “A saltare le gare, per un motivo o per un altro, è il numero uno al mondo. Top Player per paga e assenze” e poi: “Vada pure al termine della stagione, gli saremo per sempre grati per quello che ha fatto nella passata stagione soprattutto, ormai il suo nome e quello degli altri resterà nella nostra storia. Finisca dignitosamente questa stagione poi ognuno per la sua strada” e anche: “Vada pure: con i 135 milioni di clausola hai voglia a rinforzare la squadra. Zierkee, Calafiori, Folorousho e siamo competitivi. Osimhen vai che aspetti?”.