Napoli, Deulofeu sempre più vicino: arriva la conferma dell'agente

10-06-2022 08:43

Gerard Deulofeu e il Napoli sono sempre più vicini. L’attaccante dell’Udinese sarebbe il primo obiettivo di mercato degli azzurri, in particolar modo per la sua duttilità tattica, con Spalletti che potrebbe impiegarlo nel suo 4-2-3-1, sia da trequartista alle spalle di Osimhen che come ala.

A confermare l’interesse del club partenopeo è stato l’agente del calciatore, Albert Botines, che ai microfoni di ‘Footballnews24 ha dichiarato: “Come ho già dichiarato precedentemente, il Napoli è un’ottima opzione per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori scelte. Vedremo come procederà il calciomercato nelle prossime settimane per capire cosa succederà”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE