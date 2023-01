21-01-2023 21:56

Il Napoli si conferma cooperativa del gol, dopo il trionfo contro la Salernitana per 2-0. Contro i granata infatti, la squadra di Spalletti ha mandato in rete il 17esimo giocatore in questa stagione, con l’1-0 siglato da Di Lorenzo.

Nessuno ha fatto meglio in Europa in questa annata rispetto al Napoli. Il segreto dei partenopei, primi in classifica con ben 50 punti conquistati al giro di boa, è sicuramente il gioco di squadra e uesta statistica lo dimostra.