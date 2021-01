Napoli, Di Lorenzo vuole dimenticare in fretta la Supercoppa

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo la sua sulla sconfitta in Supercoppa Italiana e sul momento generale della squadra:

“Sicuramente volevamo portare a casa un trofeo importante per noi, dispiace non averlo fatto ma dobbiamo guardare avanti subito. Domenica c’è un’altra gara importante. Il giorno dopo non è stato bello, ma guardiamo in avanti”.

Si dice, vedendo anche il risultato contro la Juventus, che il Napoli sia in qualche modo non preparato ad affrontare i Big Match:

“Non sono d’accordo, abbiamo dimostrato contro squadre importanti che ci siamo, anche l’anno scorso in Coppa Italia con la Juventus. Ci serve continuità, facciamo partite buone e partite meno buone, ma stiamo facendo una buona stagione”.

Infine una battuta sulla corsa scudett oe sugli obiettivi stagionali:

“C’è tutto il girone di ritorno da giocare, quest’anno è un campionato particolare e dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo lì e dobbiamo giocarcela fino alla fine. Quest’anno vogliamo fare qualcosa di importante. Siamo ancora in corsa su tre fronti, non dobbiamo porci limiti. Bisogna giocare partita dopo partita e cercare di portare a casa sempre la vittoria”.

