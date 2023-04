Napoli: domenica tutti a Castel Volturno a vedere Inter-Lazio

In assenza di contemporaneità tra la partita degli azzurri e quella dei biancocelesti, dopo l'allenamento tutti davanti alla tv

25-04-2023 12:14

Dopo aver perso uno scudetto in albergo, il Napoli potrebbe vincerne uno senza essere materialmente in campo. Se gli azzurri sabato batteranno in casa la Salernitana, il giorno dopo alle 12:30 guarderanno tutti insieme Inter-Lazio in tv dopo aver sostenuto l’allenamento a Castel Volturno. Lo scrive Repubblica. I partenopei, intorno alle 14:15 – 14:20 di domenica pomeriggio, potrebbero infatti festeggiare matematicamente lo scudetto numero tre della loro storia. Un antipasto della festa c’è stato al ritorno dalla trasferta di Torino contro la Juventus con più di 10 mila tifosi ad attendere la squadra a Capodichino e a scortare poi il pullman con a bordo i giocatori per le vie della città.