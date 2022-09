Napoli, Domenichini: "Felici, ma Spalletti arrabbiato a fine match"

18-09-2022 23:49

Ai microfoni di Dazn, Domenichini ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il 2-1 del Napoli sul Milan: “Per me è stata una partita difficile contro un ottimo Milan. Abbiamo sbagliato i primi 20′, non riuscivamo a far girare la palla. Poi ci siamo riusciti, abbiamo trovato sbocchi e la situazione è migliorata. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato in qualche occasione, ma tutto sommato la squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere. Siamo contenti”.

Domenichini ha svelato cosa ha detto Spalletti a fine partita: “Ce l’aveva con qualche giocatore che non aveva fatto quello che voleva fare. Era contento, ma rimproverava determinate cose che secondo lui avevano sbagliato. Se ci sono squadre più forte di voi in Serie A? Sicuramente ci saranno. Noi giochiamo ogni domenica per fare il massimo, poi pian piano vediamo cosa si può fare. Sicuramente stiamo facendo bene, ma siamo una squadra giovane e bisogna lavorare tanto. Ci sono anche parecchi nuovi”.