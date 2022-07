Napoli, due big europee su Koulibaly

03-07-2022 12:31

Continua a esserci incertezza sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale senegalese ha infatti un contratto con il Napoli in scadenza tra un anno. La possibilità di rinnovo è ancora in alto mare per il momento. Quindi, il giocatore, in azzurro da otto stagioni, potrebbe essere ceduto quest’estate.

Secondo TMW, le squadre più interessate a Koulibaly sono due big europee: il Barcellona e il PSG. Entrambe le società stanno mantenendo contatti con il club partenopeo e studiando quale offerta fare al presidente Aurelio De Laurentiis. Per il difensore alla finestra c’è anche la Juventus.

