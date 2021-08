Napoli, due giornate a Victor Osimhen: salterà Genoa e Juventus

Per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, espulso contro il Venezia, è stato squalificato per due giornate e multato di 5000 euro dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Il nigeriano salterà quindi le prossime sfide di Serie A col Genoa e la Juventus.

Squalificati per una giornata gli altri giocatori espulsi: Bartlomiej Dragowski della Fiorentina per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete; Miguel Luis Pinto Veloso del Verona, Jerdy Schouten del Bologna e Roberto Soriano sempre del Bologna, Ken Remi Stefan Strandberg della Salernitana e Nicolò Zaniolo della Roma, tutti per doppia ammonizione. Tra i tanti ammoniti, anche il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Il Giudice inoltre, malgrado i tifosi del Milan abbiano, in violazione della normativa di cui all’articolo 25 comma 3 CGS introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), ha deciso di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della società rossonera.

OMNISPORT | 24-08-2021 15:59