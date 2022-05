Napoli, due pretendenti per Koulibaly

28-05-2022 08:14

Ormai è chiaro a tutti che il difensore classe 1991 Kalidou Koulibaly non rinnoverà con il Napoli. Questo a causa della linea seguita dai partenopei e dal loro presidente Aurelio De Laurentiis in sede di trattativa. Koulibaly infatti guadagna al momento 6,5 milioni di euro, ma in sede di rinnovo questo stipendio può anche scordarselo, con la società campana che non si spingerebbe oltre i quattro, se va bene.

Ecco che dopo parecchi anni appare probabilissimo una partenza del forte centrale simbolo della squadra, con Barcellona e Juventus prontissime per acquistarla se si presenterà l’occasione.