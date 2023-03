Napoli-Eintracht è un caso politico: attacchi al ministro per divieto trasferta, tweet furiosi tra i due club

Tutto nasce dal divieto di trasferta per i tifosi tedeschi imposto del Ministero degli Interni. Il club di Bundesliga: "Com'è possibile che in tutti questi mesi in Italia non ci si sia organizzati?"

09-03-2023 12:21